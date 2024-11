Defesa Civil Nacional autoriza 309 novas residências para a prefeitura de Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires recebeu a aprovação de 309 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida - Reconstrução, na modalidade Compra Assistida, da Caixa Econômica Federal. O resultado está disponível no site da Defesa Civil Nacional. O programa é voltado às famílias moradoras em áreas de risco, que tiveram suas casas destruídas ou interditadas permanentemente.

O resultado da aprovação é oriundo de levantamentos e vistorias in loco da equipe da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, realizadas em Vila Mariante e em Linha Estância Nova, que concluíram o total de 227 casas destruídas, 57 unidades adjacentes (que possuem alto risco), e de 25 moradias rurais. Os critérios de identificação seguiram as orientações do governo federal em que o município realizou a vistoria, apresentou laudo de destruição ou interdição permanente.

Para a secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, o programa beneficia as famílias que perderam suas casas. "O programa será direcionado para atender as famílias que perderam as casas decorrentes da enchente de maio. As famílias interessadas podem procurar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social para esclarecimentos de dúvidas. Este programa tem como objetivo direcionar as famílias que tiveram suas casas totalmente destruídas a ganharem a sua moradia sem nenhum financiamento", explica a secretária.

As unidades são destinadas às famílias das faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida com renda de até R$ 4.700,00 que foram afetadas pelas enchentes e tiveram suas casas destruídas ou interditadas definitivamente. O imóvel, novo ou usado, pode ser adquirido em qualquer cidade do estado. Pela modalidade Compra Assistida, criada exclusivamente para atender parcialmente a demanda habitacional decorrente da calamidade, os beneficiários podem selecionar imóveis disponíveis que estejam em áreas que não foram impactadas pela enchente de até R$ 200 mil.