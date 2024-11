Quatro em cada 10 pessoas em Viamão estão endividadas

O município de Viamão, na Região Metropolitana, tem 45% dos seus moradores endividados, segundo o indicador de inadimplência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA). A pesquisa aponta que a cidade está na segunda posição no Rio Grande do Sul, ficando atrás somente de Alvorada com 47,51%.

Entre os motivos para mais de 100 mil pessoas estarem nesta situação está o alto número de pessoas com dificuldades financeiras, o desemprego, o custo de vida elevado e, principalmente, a falta de planejamento, segundo a gerente da Câmara de Dirigentes (CDL) de Viamão, Carla Curtinaz. "As dívidas acumuladas em cartão de crédito ou crediário agravam a situação financeira das pessoas, devido aos altos juros cobrados por atrasos e parcelamentos mal planejados. No entanto, contas básicas como luz, água e aluguel também têm pesado no orçamento, principalmente devido ao aumento dos custos desses serviços", analisa Carla Curtinaz.

Ela também comenta que o endividamento reduz o poder de compra das pessoas, impactando o comércio local e diminuindo a circulação de dinheiro na economia de Viamão. Dessa forma, a situação causa repercussão em outros setores da sociedade, como nas empresas, na possibilidade de terem a saúde financeira comprometida com o alto índice de inadimplentes.

A cidade da Região Metropolitana será uma que receberá atenção do Super Feirão Zero Dívida, ação que inicia nesta segunda-feira e auxilia na renegociação de dívidas com condições especiais. A ideia é permitir que os viamonenses recuperem seu poder de compra, de acordo com a gerente da CDL de Viamão. "Ao diminuir o número de inadimplentes, o feirão fortalece os pequenos negócios e gera um efeito positivo em cadeia, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município", pontua. A iniciativa também visa melhora a relação entre consumidores e os lojistas e promover o consumo consciente.

Outra resolução a fim de diminuir a inadimplência no município está na realização de ações como workshops, palestras voltadas para a gestão de negócios, rodadas de negócios. E a campanha Liquida Viamão, que tem como objetivo incentivar as vendas no comércio local.

"Nosso principal intuito é promover a movimentação do comércio de maneira saudável e consciente, fortalecendo as empresas e a economia da região. Ainda há o nosso sistema de consultas com o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) oferece uma direção estratégica para os empresários, ajudando na tomada de decisões mais seguras e assertivas", comenta a profissional.