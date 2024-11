Guias de IPTU poderão ser retiradas nos Correios em Tramandaí

Os Correios firmam acordo com a prefeitura de Tramandaí para consulta e emissão do IPTU do município em qualquer agência da estatal do país. A parceria, realizada por meio do Balcão do Cidadão, é inédita no Rio Grande do Sul e permite que as agências dos Correios passem a integrar os canais de atendimento da prefeitura da cidade do Litoral Norte para a prestação de serviços de consulta de débitos do IPTU, assim como emissão de guia para pagamento e regularização do imposto.

A parceira amplia a capilaridade da rede de atendimento da prefeitura, gerando maior comodidade e conveniência à população, além de proporcionar acesso aos serviços àqueles que não residem no município o ano inteiro ou não possuem meios digitais ou familiaridade com o autosserviço on-line.

Para realizar a emissão da guia do IPTU de Tramandaí em uma agência dos Correios, basta apresentar um documento de identificação com foto, número do CPF/CNPJ e o número de inscrição do imóvel. É possível consultar débitos, emitir guias em aberto e regularizar a situação do imóvel em qualquer agência no Brasil.