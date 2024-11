Festival do Japão no RS é a atração no Parque Assis Brasil, em Esteio

A entrada do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil até o Pavilhão Internacional estão decorados com o que representa a tradicional celebração japonesa do Tanabatá Matsuri, para a 11ª edição do Festival do Japão RS. A festa, realizada pela segunda vez em solo esteiense e que começa às 14h desta sexta-feira (22), é promovida por voluntários da associação que leva o mesmo nome do evento em parceria com a Anime Buzz e Ninja Produtora e apoio da Prefeitura de Esteio, entre outras instituições.

O palco principal, coberto por dezenas de Tsurus, origami japonês em forma de pássaro que é símbolo de paz e harmonia, foi montado no Pavilhão da Agricultura Familiar, que está tomado por bandeiras do Japão. No mesmo local, também fica a praça de alimentação e o Palco Yagurá, local onde o público pode participar das danças e outras atividades ao redor. Nos pavilhões do Artesanato e Internacional, estão sendo instalados os bazares, áreas de exposições e cursos, espaços para jogos e demonstrações e onde será realizado o Anime Buzz.

Até domingo (25), os visitantes terão oportunidade de fazer uma imersão na cultura nipônica, através de suas danças tradicionais, músicas, culinária, artes marciais, gastronomia e muito mais, num encontro que mescla cultura e aprendizado e mostra a força, talento, criatividade e trabalho do povo japonês