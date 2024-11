Mostra de ferromodelismo reúne fãs em Santa Maria

A história de Santa Maria está diretamente ligada às locomotivas, trilhos e ferrovias. Para fazer um resgate histórico da ferrovia da cidade, estado e país, nesta sexta-feira (22) e neste sábado (23) ocorre a 3ª Mostra de Modelismo Ferroviário. O evento, realizado pela Associação de Ferromodelismo de Santa Maria (AFSM), tem como objetivo divulgar o modelismo ferroviário a partir de réplicas em escala. A mostra ocorre no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria José Antonio Brenner de Brenner (rua Appel, 900), com visitação gratuita.

Nesta sexta-feira, a Mostra estará aberta para visitação das escolas. Já no sábado, o horário para visitação é das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia, e aberto ao público em geral.

A Mostra tem como objetivo divulgar a prática do modelismo ferroviário e o resgate histórico da cultura ferroviária da nossa cidade, estado e país. Os ferromodelistas criam réplicas em miniatura de trens, locomotivas, vagões, estações, ferrovia e paisagens ferroviárias buscando reproduzir o cenário realista de uma ferrovia real. Em geral, os ferreomodelistas da AFSM produzem suas maquetes na escala HO, que representa uma proporção de 1/87 ou 87 vezes menor que o real.

O ferromodelismo, ou modelismo ferroviário, é um dos hobbies mais antigos do mundo e consiste na construção de modelos ferroviários em escala reduzida, que surgiu com a adoção massiva do transporte ferroviário. As primeiras miniaturas de trens que se tem notícia foram fabricadas por volta de 1.830 por artesãos alemães. Este é um hobby que envolve várias habilidades, desde a marcenaria, a modelagem, até a aplicação de sistemas de controle informatizado, que podem ser empregados pelos modelistas para confeccionar sua maquete ou material rodante.