Reforma da Casa de Cultura de Venâncio Aires deve iniciar em dezembro

A prefeitura de Venâncio Aires concluiu o processo licitatório para a reforma e restauração da Casa de Cultura, localizada na região central da cidade, na esquina das ruas Osvaldo Aranha e Reinado Schmaedecke. O certame, cujo edital foi aberto em 16 de setembro, visa à execução de serviços de revitalização na edificação, que data de 1920 e é uma das mais antigas do Centro.

O valor total previsto para a obra é de até R$ 495 mil, com recursos obtidos por meio de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finisa. Durante o processo licitatório, a empresa vencedora foi a Lauffertec Construção e Serviços Ltda., de Porto Alegre, que apresentou o valor de R$ 480,9 mil para a execução dos serviços. O resultado da licitação foi homologado no início de novembro, e os trâmites de apresentação da documentação e de assinatura do contrato também já estão concluídos.

A obra tem prazo de conclusão de oito meses, contados a partir da autorização para o início dos trabalhos. A expectativa é que a obra inicie em dezembro.

O projeto de revitalização prevê a substituição de parte do madeirame, a demolição de áreas danificadas, como a escadaria nos fundos do prédio, e a instalação de uma nova cobertura metálica com isolamento acústico, substituindo as telhas de barro. Além disso, está prevista a troca da pavimentação no entorno da edificação.