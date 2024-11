Festival de Cinema de Canoas promove noite de premiação e homenagens

O 2º Festival de Cinema de Canoas uma noite especial para promover os vencedores da edição. "O Espelho" e "Flor" e "À Borda Vida" da cidade foram os escolhidos como Melhor Filme de cada categoria pelo Júri Oficial, numa noite que teve premiados em várias categorias, além do Prêmio da Crítica e do Júri Popular.

O ator canoense Carlos Busato falou em nome do júri oficial - formado por ele, pela cineasta Taísa Ennes e pelo ator Nelson Diniz. Natural de Canoas e integrante de uma família que tem forte relação com a história do setor na cidade, Busato ressaltou que o cinema conecta pessoas e vence barreiras.

A noite foi, também, de homenagens. Impactado pelo carinho que recebeu, o ator Werner Schünemann, homenageado da noite, precisou respirar fundo para falar ao público. "Sou acima de tudo um ator, fiz 53 filmes, 17 novelas, séries, minisséries, teatro, são mais de 80 personagens. Se vocês se derem conta, nós conhecemos a humanidade muito mais pelos personagens que nos foram apresentados do que pelo pequeno grupo de pessoas que conhecemos pessoalmente ao longo da vida", comparou. "Por isso, tenho muito orgulho de ser ator." Sua trajetória e personalidade foram exaltados por depoimentos em vídeo da jornalista Alice Urbim, do escritor Tabajara Ruas e do ator Tarcísio Filho.

Além de Werner, os homenageados desta edição foram o grupo De Pernas pro Ar, por sua criatividade e arte nos palcos e no cinema; Wilton Soares Martins, gerente da Loccal Cinema e televisão, grande e inestimável parceira de toda a comunidade cinematográfica gaúcha; a produtora Gisele Hiltl, responsável por grandes filmes do cinema gaúcho, entre eles o premiado Anahy de Las Misiones e considerada uma profissional-chave para o desenvolvimento do setor no RS.

O ator Thiago Lacerda esteve presente durante toda a cerimônia e entregou o troféu de algumas categorias. Antes da premiação, ele acompanhou a sessão especial com exibição do filme "Além de Nós", do qual é um dos protagonistas.