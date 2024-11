Quinzena do Pêssego inicia nesta quinta-feira, em Pelotas

A prefeitura de Pelotas confirmou que a 11ª Quinzena do Pêssego inicia nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 7 de dezembro. Para as duas semanas que põem em evidência a maior cultura da zona rural de Pelotas, está prevista diversificada programação, que se inicia nesta quinta-feira, às 15h, com a Abertura Oficial da Colheita, safra 2024, na propriedade do produtor Moisés Leivas Teixeira, na Colônia Maciel, Rincão da Cruz, 8º distrito.

Na sexta-feira (22), no Largo do Mercado, às 11h, será o lançamento da Feira Municipal do Pêssego, que terá bancas no Centro e bairros, para comercialização direta do produtor ao consumidor. A Festa Municipal do Pêssego será no domingo (24), na Comunidade São Pedro na Vila Nova, Quilombo, 7º distrito.

Na programação, consta a celebração de missa às 10h30min, almoço no Centro Cultural Nativista às 11h30min, abertura oficial às 13h, apresentação de João da Silva e da Banda Eccos às 14h, café colonial às 14h30min, concurso do pêssego às 16h e apresentação do CCN Raízes da Tradição às 18h30min.

Pelotas é o município maior produtor de pêssego para indústria no país. A produção, neste ano, de acordo com dados da Emater, deverá ser em torno de 23 mil toneladas da fruta - assemelhando-se à safra anterior, atingida por ciclone e granizo, enquanto a de 2024 passou pela crise climática que se iniciou em maio. A zona rural conta com 615 produtores e 3.260 hectares de pomares.

Nos períodos de Quinzena do Pêssego, escolas da rede municipal incluem a fruta in natura ou processada no cardápio da merenda dos alunos. O cultivo, os pomares e a tradição do potencial produtivo do município também são trabalhados em sala de aula.