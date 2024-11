Feira voltada ao setor de autopeças e reparo automotivo, Reparasul inicia na quarta-feira, em Novo Hamburgo

A partir desta quarta-feira (20) a Reparasul - Feira de Autopeças e Reparação Automotiva projeta receber 10 mil profissionais do setor, na Fenac, em Novo Hamburgo. Em sua sexta edição, o evento proporcionará o ambiente ideal para encontrar novidades do setor, promover networking e negócios entre fabricantes, distribuidores, varejista de autopeças, fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais. A feira acontece até sábado (23).

Como já é tradição na feira, a Reparasul apresentará espaços de atualização profissional para os profissionais do setor de reparação automotiva e autopeças. A Arena do Conhecimento debaterá diferentes áreas do setor. A feira é destinada aos profissionais do setor e é proibida a entrada de menores de 14 anos. O credenciamento pode ser feito no site (reparasul.com.br)..