Caxias do Sul irá revisar cadastros do Bolsa Família

O prefeito de Caxias do Sul Adiló Didomenico reuniu-se na semana passada com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira para obter informações sobre a revisão do Bolsa Família que está sendo realizada naquele município. Após o encontro, Adiló informou que a revisão dos cadastros do Bolsa Família também será realizada em Caxias do Sul. A ação será voltada a cadastros unipessoais.

"Vamos focar em homens que vivem sozinhos, que não tem esposa, filhos, que trabalham na informalidade ou não trabalham. Pretendemos oferecer a eles capacitação, emprego e ajudar, inclusive, na elaboração de documentos", explica. Caxias do Sul tem 2.559 cadastros unipessoais - 1.536 homens e 1.023 mulheres.

O presidente da Fundação de Assistência Social (FAS) afirmou que, já nesta segunda-feira (18), iria organizar a ação com os servidores. "Conhecemos como Bento Gonçalves está fazendo essa avaliação destes cadastros e voltamos com a tarefa de aplicar essa boa prática em Caxias. Faremos visitas domiciliares a estes cadastros masculinos e, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, vamos oferecer capacitação para o encaminhamento ao mercado de trabalho", explica Rafael Vieira. O município de Carlos Barbosa também integrará esta força-tarefa de revisão dos cadastros do Bolsa Família.