Jaguarão recebe exposição itinerante do Mars

O Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars) inaugurou, na segunda-feira (18), às 18h, a exposição itinerante "Palmares vive!", no Clube 24 de Agosto, em Jaguarão. A mostra se integra às atividades culturais da XVI Semana da Consciência Negra do município, com a oferta de mediações, oficina de acervos e roda de conversa. A Marcha Zumbi e Dandara, no dia 20 de novembro, é o ponto alto da programação local. Com entrada gratuita, a exposição ficará em cartaz até sábado (23), podendo ser visitada das 10h às 18h.

O trabalho faz parte do projeto "Palmares não é só um, são milhares: 50 anos do 20 de Novembro", promovido pelo Mars e apresentado em 2021 no Memorial do Rio Grande do Sul, também instituição da Sedac. Composta por dois conjuntos de painéis, com imagens, textos e legendas, a mostra recria, em sete expositores, módulos da obra original, de forma sintética e adaptada. A coleção tematiza sobre a instauração, pelo Grupo Palmares, do dia 20 de novembro como data oficial da Consciência Negra. Também aborda a liderança ativista e a trajetória pessoal de Oliveira Silveira, assim como os clubes sociais negros, as artes negras contemporâneas, a imprensa negra e os ativismos negros a partir do século XIX.

A antropóloga Maria Helena Sant'Ana, analista técnica da instituição, explica que a exposição foi criada com o objetivo de fazer circular pelo interior do Estado um conteúdo que resulta de conhecimentos e reflexões de historiadores, antropólogos e agentes negros sobre suas memórias sociais e seus patrimônios. "Nas mediações, buscamos promover reflexões que contemplam as relações étnico-raciais, com envolvimento de estudantes e professores, comunidades quilombolas e coletivos locais", ressalta.

Além da exposição, o Mars também promoverá, na terça-feira (19), às 10h, uma oficina de acervos com as equipes técnicas do Museu e do Centro de Documentação do Clube 24 de Agosto. Ainda neste dia, às 19h, ocorrerá uma roda de conversa com integrantes do Quilombo Madeira, na qual serão discutidas as políticas públicas das comunidades quilombolas.