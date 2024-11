Dnit inicia obras de recuperação da ponte sobre a várzea do Rio Toropi, na BR-287

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu início às obras de recuperação da ponte sobre a várzea do Rio Toropi, no km 312,4, da BR-287/RS, entre os municípios de Santa Maria e São Vicente do Sul.

Serão realizados serviços de reestruturação das fundações, reforço estrutural, macaqueamento da ponte, recomposição de muretas, pista e pavimento.

Serão investidos R$ 6,9 milhões na obra, que faz parte do conjunto de ações emergências em decorrência do volume histórico de chuvas registradas no Rio Grande do Sul em maio deste ano. O DNIT trabalha com a possibilidade de liberação de tráfego de veículos sobre a ponte no primeiro semestre de 2025.

Inicialmente, os trabalhos estão concentrados na abertura de caminhos para frente de obras, mobilização de maquinário e esgotamento da água no entorno da ponte. Durante os serviços, para segurança dos usuários da rodovia, existe a previsão de bloqueios parciais no desvio construído ao lado da ponte. As intervenções são necessárias somente durante a descarga de material e movimentação de máquinas, no horário entre 7h30 e 17h30.

A ponte sobre a várzea do Rio Toropi teve o trânsito bloqueado devido ao excesso de chuva que atingiu a região em maio deste ano. Durante a enchente, equipes técnicas do Dnit identificaram danos que comprometeram dois pilares de sustentação.

Para amenizar transtornos, a autarquia implantou provisoriamente um desvio lateral, logo após a água baixar, viabilizando a liberação do tráfego de veículos em ambos os sentidos em 15 dias.

A BR-287/RS é considerada umas das principais rotas de ligação da região central do estado com a fronteira Oeste.