São Marcos conclui revitalização do Monte Calvário

O Monte Calvário, um dos principais pontos turísticos de São Marcos, passou recentemente por um processo de revitalização. As mudanças realizadas incluem nova iluminação e novo mobiliário urbano para proporcionar uma experiência mais acolhedora aos visitantes.

A intervenção contou com um investimento de R$ 52.797,00, viabilizado com recursos próprios do município. O projeto incluiu a instalação de nove novos bancos de concreto, três lixeiras e um bicicletário, seguindo o padrão da Praça Dante Marcucci, que tem como objetivo unificar o estilo do mobiliário urbano de São Marcos.

Já na parte de iluminação do Monte Calvário, foram instaladas nove luminárias de LED. A secretária de Cultura, Desporto e Turismo, Viviane Magalhães destaca que as luminárias possuem o brasão do município cortado a laser em suas bases, reforçando a identidade cultural de São Marcos. "A escolha desse sistema visa não apenas valorizar o ponto turístico, mas também aumentar a segurança do local durante a noite", reforça Viviane.

Além disso, foi concluída também a iluminação do monumento, que muda de cor mensalmente em homenagem a datas comemorativas. Em outubro, por exemplo, o monumento foi iluminado em rosa em referência ao Outubro Rosa.