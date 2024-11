Daer recupera ERS-403 entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), finalizou as obras de recuperação da ERS-403, entre os municípios de Rio Pardo e Cachoeira do Sul. O investimento de mais de R$ 8 milhões, proveniente do Tesouro do Estado, proporcionou melhorias em 17 quilômetros da estrada.

As intervenções foram executadas entre o km 45 e o km 62, em Cachoeira do Sul. Os serviços incluíram recapeamento asfáltico em toda a extensão do trecho, além da revitalização das placas de trânsito e a repintura da pista. Também foi executado o corte da vegetação às margens da rodovia, melhorando a visibilidade e reduzindo riscos de acidentes.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as frentes de obras também trabalharam na recuperação da cabeceira da ponte sobre o Rio Botucaraí e na reconstrução de trechos da estrada destruídos pelas enchentes. Segundo Faustino, a rodovia agora oferece melhores condições para absorver o aumento no fluxo de veículos.

O Daer continuará monitorando as condições da ERS-403 e realizando as manutenções necessárias para garantir a durabilidade das melhorias implementadas. O órgão ressalta que é importante que motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança de todos os usuários da via.