Ginásio é reinaugurado em Dom Pedrito

O Ginásio Municipal Eloy Gravana Ávila foi reinaugurado em Dom Pedrito, após ficar fechado por 20 anos, O projeto de revitalização, desenvolvido por técnicos da prefeitura, contemplou melhorias arquitetônicas, estruturais, elétricas, hidráulicas, de acessibilidade e segurança, permitindo a plena utilização do espaço, que foi reaberto na última quinta-feira (7).

A obra contou com um investimento de mais de R$ 1,3 milhão — com recursos viabilizados pela vereadora Rosemeri Martins dos Santos, junto ao Ministério do Esporte, e por emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm (PP).

A cerimônia de entrega oficial contou com a presença de autoridades, representantes de modalidades esportivas e membros da comunidade. Após a reabertura, teve início o Campeonato Municipal Citadino, que conta com a participação de 22 equipes e, neste ano, homenageia a memória do atleta Lucas Amaral Fontoura.