Reparo no dique Rio Branco, em Canoas, entra na fase final

As obras de recuperação do dique Rio Branco/Fátima, em Canoas, estão em ritmo avançado e chegando à etapa final de conclusão, segundo informe da Prefeitura de Canoas.

A instalação de estruturas de concreto, que vão garantir a finalização do conserto dos cerca de 50 metros que romperam no dia 4 de maio, tiveram início na última semana. Com isso, a primeira obra do cinturão de diques estará concluída ainda durante o mês de novembro.

Os trabalhos tiveram início no dia 5 de setembro. Primeiramente, foi feita a limpeza do terreno e a retirada dos materiais. Após, foi realizada uma parede de concreto, para depois ser colocada uma manta impermeável. Após a conclusão, será feita a elevação de toda a extensão do dique, cerca de 9 quilômetros, para a cota 7, ou seja, com a parte mais alta da estrutura 7 metros acima do nível do mar.

De acordo com o secretário de Obras, Guido Bamberg, a instalação das estruturas de concreto é um passo decisivo para deixar o dique mais preparado para suportar futuras adversidades climáticas.

Além do reforço do dique Rio Branco, as obras de recuperação, elevação e ampliação dos diques que compõem o sistema de proteção de Canoas seguem em outros quatro pontos da cidade. No bairro Mathias Velho, está sendo feito o conserto definitivo da área que rompeu e a elevação de toda a estrutura para 7 metros. Já em Niterói, está sendo feita a continuidade da obra que começou em 2021, garantindo a proteção do bairro durante a enchente.

Também já foi iniciada a construção de um novo dique no bairro Mato Grande, que deverá contar com duas casas de bombas. O bairro São Luís também ganhará um dique, que deve ter extensão de 15 quilômetros e contar com cinco casas de bombas.

Além disso, já está em andamento a construção de um muro paralelo à avenida Guilherme Schell, junto à Distribuidora Cassol