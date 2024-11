Mutirões de documentação atendem público de assentamentos

A partir da próxima semana, o programa Cidadania e Bem Viver - Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural volta a realizar ações no Rio Grande do Sul. A estreia será segunda-feira (11), no assentamento Itapuí/Meridional, em Nova Santa Rita. Na terça (12) e na quarta (13) em Viamão/Filhos de Sepé, e Integração Gaúcha/Irga, em Eldorado do Sul.

Serão oferecidas inscrição e atualização do CPF, emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atendimentos sobre saúde mental e prevenção de violência de gênero. Também será possível fazer e renovar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou alterar o nome social. As exigências para solicitar o documento estão no site do Instituto Geral de Perícias (www.igp.rs.gov.br), em Carteira de Identidade - Informações e Agendamento.