Hidrelétrica de Ijuí passará por reforma em geradores

A Usina Passo de Ajuricaba, em Ijuí, na Região Noroeste do Estado, passará por restauros em uma de suas unidades geradoras, a fim de ampliar a capacidade de geração de energia e a segurança da infraestrutura. Com a ordem de serviço assinada em 24 de outubro, a previsão é de que as obras iniciem em dezembro, quando as condições climáticas estiverem mais favoráveis.

A estimativa de duração dos trabalhos é de 12 meses, segundo o Departamento Municipal de Energia de Ijuí - Geração, (Demei Geração).

O valor total do investimento é de R$ 3,96 milhões, custeados pelo próprio Demei, responsável pela hidrelétrica de Ijuí. Após o término da primeira reforma, a segunda unidade geradora receberá um investimento adicional de R$ 2,5 milhões para também promover melhorias em sua estrutura. A Usina Passo de Ajuricaba produz energia para 92 distribuidoras de todo o Brasil, por meio do Operador Nacional do Sistema (ONS) Elétrico.

A chamada unidade geradora 1, isto é, o primeiro grupo de geradores que atuou no município, em 1959, fornece 1,7 Megawatt (MW) e continua operando até os dias atuais. Em 1975, teve sua capacidade ampliada com a instalação do segundo grupo gerador, o que possibilitou uma capacidade total de geração de 3,2 MW.

Ao longo das décadas, as unidades 1 e 2 perderam, cada uma, aproximadamente 20% da eficácia na produção de energia. Dessa forma, as intervenções no complexo possibilitarão o retorno do desempenho total de 3,2 MW da usina.

De acordo com a diretora-presidente do Demei Geração, Daiana Michelon, a reforma da unidade geradora 1 contemplará a instalação mecânica de novos painéis de automação e a manutenção preventiva da subestação. Conforme Daiana, com a modernização, a Usina Passo de Ajuricaba terá mais autonomia e precisão dos serviços, garantindo segurança e confiabilidade na geração de energia. "A tecnologia mudou muito nestes 75 anos. Até o reparo de peças fica difícil, porque há itens que precisam ser trocados e não existem mais. Além disso, a digitalização da usina colocará o controle das informações na palma da nossa mão", explica.

A presidente ainda comenta que, no período de reformas da unidade 1, apenas a 2 estará em pleno funcionamento. A empresa Hacker Industrial fará as operações na parte mecânica da infraestrutura. E, concomitantemente, a companhia Hidroernergia lidará com o processo de automação da usina. "Junto com o aumento da produtividade, teremos mais segurança para os operadores e para o meio ambiente, porque os transformadores usam 600 litros de óleo", pontua.

Localizada às margens do Rio Ijuí, a autorização de funcionamento da hidrelétrica ocorreu, em 1952, com o objetivo de ampliaro atendimento da geração de energia que a antiga usina que então atendia o município não comportava na época.