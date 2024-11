Canoas já substituiu 4.300 lâmpadas por iluminação em LED

Canoas alcançou a marca de 4.300 lâmpadas substituídas por LED através da parceria público-privada de iluminação pública na terça-feira (5). A iniciativa visa substituir todas as lâmpadas tradicionais por tecnologia LED, o que representará a modernização de cerca de 31 mil pontos de iluminação. Com essa mudança, a administração municipal espera uma redução significativa nos custos de manutenção e consumo de energia.

Até o momento, os bairros contemplados pela operação de modernização são Mathias Velho, São Luís, Igara e Guajuviras. No caso do Mathias Velho, 90% da iluminação do bairro já foi modernizada com a instalação de painéis de LED. Além da instalação das lâmpadas de LED, o projeto inclui a implantação de um sistema de telegestão em 100% dos pontos de iluminação pública. Essa tecnologia permitirá o controle e a gestão remota de cada ponto de luz, facilitando o monitoramento em tempo real e a identificação de falhas.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Lucas Lacerda, "o projeto de modernização faz parte de uma concessão pública com duração de 24 anos, durante a qual a concessionária responsável pelo serviço implementará e manterá as melhorias. Um ponto importante a destacar é que não haverá aporte financeiro por parte da Prefeitura. Ao final do período de concessão, todos os bens utilizados para a prestação do serviço serão revertidos ao município, livres de quaisquer ônus ou encargos", explicou o secretário.