Indústria alimentar oferece postos em Tupandi e Sapucaia

A Bom Princípio Alimentos, indústria de recheios de chocolate, recheios de frutas, doces de leite, geleias e conservas, está com 27 oportunidades de trabalho na sua sede em Tupandi e no Centro de Distribuição em Sapucaia do Sul. Os postos de trabalho estão direcionados tanto para o setor administrativo quanto de produção para início imediato. Além disso, a companhia incentiva a candidatura de pessoas com deficiência.