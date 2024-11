Homem é condenado por feminicídio em Santa Maria

O Tribunal do Júri em Santa Maria condenou, nesta terça-feira (5), um homem de 44 anos que tentou matar a ex-namorada, de 39 anos, com golpes de faca. O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2022. O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul irá recorrer da pena, fixada em nove anos de reclusão.