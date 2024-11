Lei Aldir Blanc contempla 31 projetos em Ivoti

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399 em julho de 2022, viabilizou a execução de 31 projetos de trabalhadores, instituições e organizações culturais locais, que agora receberão suporte para expandir suas atividades, com recursos do Fundo Nacional de Cultura.

Criada com o objetivo de apoiar pessoas físicas e jurídicas envolvidas na produção, difusão, promoção e preservação do patrimônio cultural, a PNAB representa um grande impulso ao mercado cultural local, de acordo com a prefeitura de Ivoti. Os repasses aos estados e municípios buscam fortalecer a cultura regional, abrangendo produtos e serviços artísticos de diversas linguagens e valorizando o patrimônio cultural material e imaterial. Com isso, projetos que antes enfrentavam dificuldades poderão ganhar força e alcançar um público ainda maior.

Os beneficiados em Ivoti incluem artistas, organizações de impacto social, bem como iniciativas de preservação e promoção das tradições culturais da região.

De acordo com a prefeitura, a PNAB traz um impacto significativo para Ivoti, fortalecendo não só os projetos beneficiados, mas também o envolvimento da comunidade com a cultura local. Por meio desses recursos, a cidade terá a oportunidade de ampliar o acesso da população a eventos culturais, revitalizar tradições, e valorizar as diversas formas de expressão artística que compõem sua identidade.