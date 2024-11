Viaduto da BR-448 em Esteio será feito em parceria entre a prefeitura e Estado

Onze anos depois da entrega da BR-448, o viaduto que conecta a Avenida Celina Kroeff, em Esteio, à rodovial, que, inicialmente, seria responsabilidade da União, será construído através de uma parceria entre a prefeitura municipal, que vai investir R$ 1,6 milhão, e o Governo do Estado, que vai aplicar mais R$ 6,39 milhões. As obras serão executadas pela Construtora Porto Beton, empreiteira vencedora do processo de licitação, que tem prazo de oito anos para a conclusão das intervenções.

A ordem de início foi assinada em uma solenidade realizada na tarde desta terça-feira (5) no Salão Nobre do Paço Municipal, pelo prefeito Leonardo Pascoal, pelo secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella (MDB), pela titular da Secretaria Municipal de Governança e Gestão (SMGG), Carla Cardias, e pela sócia da empreiteira Leila Ines Weiss.

Segundo o prefeito de Esteio, a obra é importante para toda a região e, especialmente, para a realização da Expointer no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que tem diversas entradas pela Avenida Celina Kroeff.

O viaduto será denominado Carlos Rivaci Sperotto, em homenagem ao ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), falecido em dezembro de 2017. A lei que denominou o viaduto foi assinada durante a última edição da Expointer.