Santa Rosa atualiza mapeamento territorial da cidade

A prefeitura de Santa Rosa, no Oeste do RS, iniciou nesta semana a atualização do mapeamento territorial da cidade e do interior, por meio do projeto GEO Santa Rosa. A iniciativa prevê a cobertura aerofotogramétrica de todo o município, além do Modelo Digital de Terreno (MDT), do Modelo Digital de Superfície (MDS) e da geração de curvas de nível. Também será implementado um novo sistema de gestão territorial com hospedagem, backup e disponibilização em nuvem, além da identificação e mapeamento das edificações e imóveis que compõem o perímetro urbano.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, os dados vão compor, de forma integrada, um sistema de aprovação digital de obras e regularização. A ação inclui o mapeamento móvel terrestre com câmera 360º (Street View), transportada por um veículo de varredura contínua "in loco".

A atividade será realizada nos perímetros urbano e rural do município, coletando informações georreferenciadas sobre todos os logradouros, características detalhadas dos imóveis, bem como diversas informações que poderão auxiliar na gestão, no planejamento e na resolução de demandas da cidade.

De acordo com o prefeito Anderson Mantei, a ferramenta trará benefícios para a população, como a redução da burocracia para licenças urbanísticas, o monitoramento do crescimento e ordenamento do território, a prevenção de ocupação em áreas de risco e transparência para os cidadãos. "Também é um grande acervo de informações que estará disponível no município para os cidadãos e investidores que queiram se instalar aqui", avalia.

Os cadastros georreferenciados são fundamentais para o planejamento e a gestão de informações territoriais. Além disso, será possível realizar a integração de dados que vai auxiliar o trabalho da FUMSSAR e das secretarias de Administração, Educação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Mobilidade Urbana, entre outras. A previsão de conclusão do mapeamento é de 15 dias.