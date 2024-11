Caxias do Sul implanta rede de água tratada no Recanto das Cascatas

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) está executando obras de implantação de 2.300 metros de rede de água tratada, no loteamento Recanto das Cascatas, na localidade de Santa Bárbara, interior de Ana Rech. A conclusão da obra está prevista para 45 dias.

A iniciativa contempla uma reinvindicação de mais de 30 anos da comunidade, e atenderá 260 famílias. Além da obra implantação de rede de água, as famílias foram enquadradas na Tarifa Subsocial, para núcleos de baixa renda, seguindo critérios da Fundação de Assistência Social (FAS). Com isso, cada família, terá sua tarifa com um custo reduzido de R$ 20,00 para consumo de até 20m³. As obras, ligações de água, hidrômetros, materiais necessários serão 100% custeados pela autarquia.

Outro trabalho que está sendo realizado para a comunidade é a finalização do processo de regularização fundiária, que vinha sendo negociado pelas partes envolvidas desde 1991. Em novembro de 2022, o loteamento foi classificado como de interesse social por abrigar famílias de baixa renda, contemplando mais de 250 lotes e 170 famílias. Atualmente, o processo se encontra em estágio final de regularização, onde já foram apresentados todos os projetos, estudos técnicos, mapeamento dos lotes, além da obra do Samae e melhorias de pavimentação.