Feevale é contemplada com bolsas do programa Erasmus

A Universidade Feevale foi contemplada, mais uma vez, com bolsas de estudos do programa europeu Erasmus , que busca apoiar a educação, a formação, a juventude e o desporto na União Europeia. Dessa forma, a Instituição receberá recursos para cobrir as mobilidades de dois estudantes e de um professor para a Häme University of Applied Sciences (Hamk), na Finlândia. Além disso, um professor da Hamk fará mobilidade para a Feevale. As bolsas deverão ser implementadas até 31 de julho de 2027 e terão duração de um semestre, para acadêmicos, e de até sete dias, para docentes.

A participação da Universidade no edital do Erasmus é possível graças à parceria estratégica que a Instituição mantém, desde 2006, com a Hamk. De acordo com a diretora de Relações Internacionais e Institucionais da Feevale, Paula Casari Cundari, a Universidade não possui acesso direto a esse recurso, mas a Hamk sim, portanto, concederá três das seis bolsas que lhe foram concedidas. "Essas bolsas cobrem todas as despesas de viagem e vão oferecer uma experiência importante para a criação de laços que vão muito além da universidade - serão importantes para a vida", afirma. A previsão é de as inscrições para estudantes e professores interessados em concorrer às bolsas abram no início de 2025.