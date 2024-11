Santa Vitória do Palmar tem plantio de butiazeiros

O "Palmar" em Santa Vitória do Palmar, no extremo Sul do estado, faz referência aos vastos palmares de butiá que ocorriam de forma natural na região. Hoje em dia ameaçados de extinção, os butiazeiros retornam ao município por meio de um projeto do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDPA/Seapi), que viabilizou o plantio de 400 mudas da espécie Butia odorata em uma propriedade local.

Há quase duas décadas, o departamento conduz pesquisas sobre o aproveitamento econômico do butiazeiro, e é a partir desse interesse econômico que se pretende reverter o processo de ameaça de extinção da planta, numa região onde era abundante. "A partir da metade do século 20, a maior parte dos palmares foi substituída por lavouras de arroz, pastagens e, mais recentemente, por plantações de soja", conta o pesquisador Gilson Schlindwein.

A propriedade de Bruna Abeijon foi o local escolhido para o primeiro passo na repopulação de butiazeiros em Santa Vitória do Palmar, com a implantação das 400 mudas. "Minha mãe herdou essa propriedade dos meus avós, que arrendavam a área para plantação de soja e arroz. Mas a gente queria fazer algo diferente, que fosse nativo da região. Pesquisamos bastante e conhecemos um agrônomo, que entrou em contato com o DDPA sobre as ações para cultivo do butiá", conta Bruna.

A expectativa é de ampliar a plantação de butiazeiros até cobrir uma área de 22 hectares. "A gente pretende explorar economicamente o butiá. Quando as palmeiras frutificarem, vamos instalar uma despolpadeira para produzir e vender as polpas", planeja.

As mudas utilizadas são provenientes de uma pesquisa colaborativa do DDPA com produtores rurais e interessados no cultivo da fruta nativa. "Nesse trabalho, são selecionados indivíduos mais produtivos e com ótima qualidade de frutos, ou seja, plantas capazes de produzir cachos maiores, com frutos mais doces, graúdos e maior rendimento de polpa", detalha Gilson.

As ações de promoção do cultivo do butiá no Estado serão fortalecidas no projeto "Integrando conservação e geração de renda através do manejo, cultivo e valorização econômica em áreas com butiazeiros nativos do RS". Envolvendo pesquisadores e técnicos do DDPA, o projeto conta com o aporte financeiro da empresa CPFL-Trasmisão, concedido por meio da Reposição Florestal Obrigatória (RFO), com a intermediação da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). "Esse projeto, que está entrando em vigência, irá viabilizar mais iniciativas como esta em todo o Estado, contribuindo com a conservação do butiazeiro e a geração de renda para os agricultores", conclui Schlindwein.