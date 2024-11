Venda de recicláveis gera R$ 5,7 mil de receita à Liga Feminina em Estrela

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela arrecadou R$ 5.790,00 com a venda de materiais recicláveis para uma empresa especializada de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Os materiais arrecadados por meio de gincanas no Colégio Martin Luther e Santo Antônio, mais as doações recebidas pela entidade ultrapassam a marca das duas toneladas de recicláveis que se transformam em recursos para auxiliar no trabalho da Liga em assistência a 70 pacientes em tratamento de câncer.

De acordo com a presidente da Liga, Anelise Hausmann, as doações recebidas para a comercialização dos recicláveis são muito importantes, uma vez que o montante arrecadado acaba se tornando uma renda útil para a manutenção dos serviços da entidade.

Ao todo, foram comercializados 37,6 quilos de lacres metálicos, 31 quilos de embalagens de aerossol e 2.065 quilos de tampinhas de garrafas. "Além das doações recebidas pelas nossas voluntárias, durante o mês de outubro, em nossa sala no Centro. Todas as tampinhas foram separadas por cor, pois isso ajuda na hora da reciclagem", ressalta Anelise.

A empresa responsável pela coleta faz o processamento dos produtos, moendo o plástico e as latas, devolvendo para a indústria novamente, em uma ação conhecida como logística reversa dos materiais recicláveis. "Esta empresa trabalha com outras entidades reconhecidas no Estado, como o próprio Instituto do Câncer Infantil (ICI), de Porto Alegre, que também recebe recicláveis para destinação e comercialização final", complementa a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela.

O valor arrecadado entra na composição do caixa da entidade, que mensalmente assiste a 70 pacientes em tratamento. Além de medicamentos e alimentos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela ajuda no custeio de exames e consultas específicos, recomendadas para os pacientes em tratamento do câncer no município.