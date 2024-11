Iniciativa popular marca reconstrução de ponte na Serra

A ponte entre Bento Gonçalves e Pinto Bandeira, no Vale Buratti, que havia sido destruída na enchente de maio, foi reconstruída e liberada para o transporte de veículos e o escoamento da produção local, focando especialmente a próxima safra da uva.

A iniciativa foi realizada em parceria entre a prefeitura de Pinto Bandeira e o movimento Unidos por Bento, que angaria recursos para a reconstrução de acessos no interior de Bento Gonçalves destruídos pelas enxurradas e inundações que atingiram o RS. A inauguração da estrutura ocorreu na última sexta-feira (1).

Durante aas enchentes, mais de 200 desmoronamentos e deslizamentos de terra obstruíram pontes, estradas e acessos em Bento Gonçalves. Entre eles, a ponte sobre o Rio Buratti, na comunidade Divino Espírito Santo, no limite entre as cidades, teve suas cabeceiras arrancadas pela força das águas, com a estrutura central permanecendo intacta. Durante esse período, os moradores da localidade tiveram de buscar caminhos alternativos para o deslocamento. O trajeto para percorrer os municípios demorava, em média, uma hora. Com a nova ligação, o percurso pode ser realizado em 30 minutos.

Um delas, com extensão de 15 metros e localizada em Bento Gonçalves, foi refeita com recursos do Unidos por Bento, que investiu cerca de R$ 75 mil na obra. Já na outra margem, a cabeceira tem 10 metros de comprimento e foi construída pela prefeitura de Pinto Bandeira.

De acordo com o presidente do Centro da Indústria, Comércios e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), Carlos Lazzari, foram construídas e reconstruídas nove pontes e acessos no município, e a ligação entre Bento Gonçalves e Pinto Bandeira era a última a ser entregue a comunidade. "Nossa luta foi para que todas as pontes ficasse pronta antes do início da safra da uva", conta o dirigente, sobre a importância do escoamento das safras agrícolas para o município.

"Nós, como sociedade civil organizada, tivemos que interceder junto ao poder público municipal de Bento Gonçalves, senão esse processo iria levar mais de cinco anos", pontua Lazzari. O movimento conta com a participação de 17 entidades. No total, R$ 12 milhões foram arrecadados pelo movimentoo, sendo metade do valor doado pela Sicredi Serrana.

Além disso, Lazzari aborda que todas as obras serão revisadas. O grupo também fará uma prestação de contas à sociedade no final de novembro sobre a utilização e gerência dos recursos doados.

"Nós não conseguimos colocar tubulação para vasão do excesso de água em todos os acessos, porque eram muitos problemas. Então, faremos as revisões e últimos ajustes ainda em novembro", promete.