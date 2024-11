EGR avança obra de pavimentação asfáltica em Muçum

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está avançando nas frentes de trabalho para executar a pavimentação do quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum. A obra compreende a penúltima fase dos trabalhos de reconstrução da estrada, após a enchente de maio ter destruído completamente o trecho que conta com mais de 100 metros de extensão.

O investimento total é de R$ 8,84 milhões — a partir dos recursos oriundos do ingresso da cobrança do pedágio da EGR. A perspectiva é de que os trabalhos estejam concluídos ainda em novembro.

Nesta segunda-feira (04), as equipes executaram a pavimentação da segunda camada asfáltica da ERS-129, após já ter finalizado o preenchimento do segmento com camadas de sub-base composto de brita. A complementação final do trecho se dará com a implantação da sinalização horizontal e vertical.

Paralelamente, a EGR também segue executando a construção de um muro de gabião para estabilizar o talude e com isso conter o surgimento de novos desmoronamentos, de modo a reforçar a segurança dos motoristas e usuários que circulam pela rodovia.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a estatal buscou atuar com celeridade para mitigar os prejuízos e garantir a segurança dos usuários.