Pelotas entrega obra de requalificação da Gruta de Iemanjá

A prefeita Paula Mascarenhas entregou oficialmente, na manhã de segunda-feira (4), as obras finalizadas de requalificação da Gruta de Iemanjá localizada no Balneário dos Prazeres. A execução do projeto foi viabilizada por emenda parlamentar de R$ 230 mil, destinada pelo então deputado federal Maurício Dziedricki (Podemos), a pedido do vereador Rafael Dutra - Barriga (União Brasil).