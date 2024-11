Prefeitura de Caxias do Sul lança edital para estágio

A Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul está com inscrições abertas para estudantes de diversas áreas que desejem atuar como estagiários nos diversos serviços que a fundação oferta à população. A seleção formará um cadastro de reserva e os classificados serão chamados conforme a necessidade de preenchimento das vagas. Poderão inscrever-se estudantes dos ensinos médio/técnico e superior.

Para os estudantes do ensino médio a bolsa-auxílio é no valor de R$ 961,53 para carga horária semanal de 30 h e R$ 641,02 para aqueles que tiverem carga horária de 20h. Já para os estudantes de nível superior os valores são de, respectivamente, R$1.086,95 e R$724,62. Além desses valores, os estagiários também recebem auxílio-transporte no valor de R$ 294,80.

As inscrições encerram no dia 18 de novembro e podem ser feitas no endereço https://selecao.docshaus.com.br/ No mesmo local também podem ser consultadas as áreas de ensino ofertadas. A prova objetiva será on-line, no dia 9 de dezembro, no período entre as 17h30 e as 18h30.