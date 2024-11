Rio Grande recebe festival de cinema francês

Rio Grande recebe, entre os dias 7 e 20 de novembro, a 15° edição do Festival Varilux de Cinema Francês. A iniciativa da Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura, Esporte e Economia Criativa, irá oportunizar a exibição de 20 produções francesas, entre filmes atuais e clássicos do cinema francês. O festival ocorre de segunda a sexta-feira no Cine Teatro Elisa Calvete, na Estação Cidadania Cultura Lagoa dos Patos (rua Pedro de Sá Freitas, 270).

Os ingressos serão vendidos diretamente no local. O valor será de R$ 20,00, e a meia entrada terá o custo de R$ 10,00.

Cada dia de evento terá duas sessões, com a exibição de filmes diferentes. A programação começa nesta quinta (7) com duas produções lançadas em 2024: "O Segundo Ato", às 16h, e "Bolero, A Melodia Eterna", a partir das 17h45. A programação completa pode ser conferida no site https://variluxcinefrances.com/2024/ na aba "Programação por cidade".

Nesta edição de 2024, o Festival ocorre em 60 cidades do país, sendo quatro gaúchas (Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande). De acordo com a organização, da sua primeira edição até hoje, o evento foi ganhando uma amplitude nacional que acabou por projetá-lo à condição de evento cultural francês número um no Brasil, sendo um dos mais importantes festivais de cinema francês fora da França.

Conforme a organização do Festival, O catálogo deste ano contará com uma seleção criteriosa composta por 19 produções inéditas e recentes do cinema francês, incluindo filmes apresentados nos principais festivais internacionais, como Cannes, Veneza e San Sebastián. Na ocasião, o público brasileiro terá a oportunidade de apreciar o verdadeiro blockbuster francês do ano, "O Conde de Monte-Cristo", que levou mais de 7 milhões de espectadores aos cinemas.

Alguns filmes marcados pela atualidade também serão exibidos, tais como "Diamante Bruto", "A História de Souleymane", "Ouro Verde", "Apenas Alguns Dias", "O Bom Professor", e "O Último Judeu". Também estarão em cartaz filmes históricos como "Bolero", "A Favorita do Rei", "Madame Durocher", e "O Nascimento do Impressionismo"; além das comédias "Mega Cena", "A Fanfarra", "Três Amigas"; e um thriller surpreendente intitulado "O Sucessor".

Já o público infantil poderá prestigiar o filme de animação "Selvagens", que aborda a questão do desflorestamento e seus principais danos ao meio ambiente.

O Festival reserva para o seu encerramento, no dia 20, às 18h, a exibição do clássico " O Sol por Testemunha", de grande performance de Alain Delon, falecido em agosto de 2024 aos 88 anos. Para muitos, a obra de 1960 marca a revelação do ator para o público mundial.