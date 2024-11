Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul lança pesquisa para basear políticas públicas de transporte urbano

Com o objetivo de mensurar a qualidade do transporte público em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) lança nesta semana uma pesquisa com usuários do transporte público municipal. A iniciativa conta com apoio do Escritório de Dados da Coordenadoria de Governança Pública da Prefeitura do Município e do City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Durante o mês de novembro, os servidores da pasta farão a pesquisa embarcados nos ônibus, nas Estações Principais de Integração (EPIs) e em várias paradas de ônibus e terminais localizados nos bairros da cidade.

A pesquisa visa à obtenção de dados que se transformarão em informações, as quais guiarão decisões estratégicas, podendo influenciar a adoção de políticas públicas, além de identificar áreas de melhoria para que sejam monitoradas ao longo do tempo. O processo de pesquisa incentiva uma participação ativa dos cidadãos na melhoria dos serviços públicos com base na percepção destes aos diversos itens do questionário.