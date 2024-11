Pesquisa sobre cheias no Vale do Taquari é tema de reportagem na revista Nature

Os desafios emocionais e físicos das comunidades do Vale do Taquari atingidas pelas cheias que atingiram a região em 2023 e 2024, bem como o empenho de pesquisadores e cientistas para desenvolver estratégias na prevenção de traumas de longo prazo foram foco de uma reportagem especial publicada no mais recente número da revista científica Nature, uma das publicações mais prestigiadas do mundo.

O artigo foi publicado no volume 634, em 31 de outubro de 2024, veiculado nas versões impressa e online.

A reportagem destacou as iniciativas que buscam reduzir o sofrimento imediato, e também fortalecer a resiliência das populações locais diante do aumento de desastres climáticos.

Com isso, o trabalho dos profissionais e pesquisadores da Univates pode tornar-se referência para outras regiões que enfrentam situações semelhantes.

A jornalista Mariana Pereira Lenharo, especializada em ciência e saúde e atualmente residente em Nova Jersey, nos Estados Unidos, assina o texto. Enquanto esteve na região do Vale do Taquari, em agosto de 2024, Mariana acompanhou o trabalho e entrevistou as professoras Gisele Dhein, do curso de Psicologia, Joana Bücker, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM), e Sofia Royer Moraes, da área de Ciências Exatas e Engenharias, além da mestranda Lidia Erbes, que está conduzindo uma pesquisa sobre os impactos psicológicos das enchentes. As fotografias que acompanham a reportagem são assinadas por Marcio Pimenta, explorador da National Geographic.

Mariana esteve na região do Vale do Taquari para documentar as ações de recuperação no pós-enchente, visitando as cidades de Lajeado, Cruzeiro do Sul e Encantado. Além da região, esteve em Porto Alegre, acompanhando ações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O trabalho da jornalista no Rio Grande do Sul contou com financiamento do The Pulitzer Center, organização americana de mídia de notícias estabelecida em 2006 que patrocina a produção de conteúdos sobre questões globais.

Durante sua passagem pela Universidade, a jornalista também palestrou sobre temas como as perspectivas internacionais de atuação para jornalistas, proferida para os estudantes dos componentes curriculares de Comunicação Integrada, Teorias da Comunicação e Comunicação Institucional, dos cursos de graduação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda vinculados à universidade.