Ecosul terá novo desvio para recuperação da BR-116 em Camaquã

A concessionária Ecosul anuncia que, a partir desta segunda-feira (4) terão início as atividades da segunda fase da obra de recuperação no km 407 da BR-116, em Camaquã. A intervenção se faz necessária devido ao afundamento do pavimento, causado pelo grande volume de água que atingiu a rodovia nas enxurradas de setembro. Esta etapa contempla a implantação de um novo desvio na pista no sentido Capital-Interior, permitindo que o tráfego flua com segurança ao longo das obras. A intervenção terá a substituição dos bueiros por galerias de maior capacidade, a fim de otimizar a drenagem e implantar estruturas resistentes para suportar volumes elevados de água, reduzindo o risco de alagamentos. O novo desvio implementado nesta fase não impactará o tráfego no sentido Interior-Capital, que seguirá sem alterações. Já o tráfego no sentido Pelotas permanecerá em faixa única até a conclusão da instalação das novas galerias, prevista para ocorrer em até 20 dias.