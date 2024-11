Santa Maria abre consulta pública para a licitação do transporte coletivo

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa sobre a abertura da consulta pública para a licitação do transporte coletivo do Município. O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (31). As informações sobre o edital, a documentação e as regras de participação estão também publicados no site santamaria.rs.gov.br/mobilidade, na aba "Consulta Pública Transporte Coletivo".

O processo se realizará através de meios digitais conforme as instruções do Regulamento, a fim de "obter contribuições, sugestões, propostas, críticas e demais manifestações pertinentes, por quaisquer interessados, a respeito da licitação do Sistema de Transporte Público de Passageiros urbano e distrital de Santa Maria. Essas contribuições dos usuários serão avaliadas e integrarão a licitação do transporte público, sendo uma das partes para a finalização do processo.