Caxias do Sul realiza workshop de mecânica para mulheres

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), informa sobre a abertura do período de inscrições para o curso Mecânica de Batom, que acontece na próxima quarta-feira (06), das 19h às 22h. O workshop é destinado às mulheres e busca a transmissão de conhecimentos específicos sobre teoria e prática da mecânica básica dos veículos automotores. As inscrições são gratuitas.

Durante a ação, as participantes aprenderão técnicas corretas para identificar possíveis problemas nos veículos, bem como a aferição dos níveis de água e óleo e a troca de pneus. O curso é dividido em duas etapas, uma primeira ação teórica no auditório da SMTTM e uma parte prática em que as participantes podem mexer no veículo. Todas as participantes receberão certificados de participação no workshop.