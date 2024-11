Taquara abre inscrições para Escola Cívico-Militar

A Prefeitura de Taquara, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, informa que as pré-inscrições para alunos que queiram estudar na Escola Cívico Militar de Taquara - Ecim, no ano letivo de 2025 começam na segunda-feira (4).

As pré-inscrições serão direcionadas para o Ensino Fundamental. Conforme a Secretaria, as pré-inscrições são para a manifestação de interesse de aluno que deseja frequentar a ECIM.

Após esta etapa, serão selecionados os alunos que frequentarão a escola no próximo ano letivo, de acordo com a oferta de vagas que são destinadas ao 6°, 7°, 8° e 9º ano.

As pré-inscrições serão realizadas das 13h às 16h30min, no Centro Especializado em Aprendizagem e Pesquisa (Ceap), localizado na Rua José Avelino Ostermann, 2475, bairro Jardim do Prado. O período de realização ocorrerá de 04 a 07 de novembro, para as vagas do 6º ano, e de 11 a 14 de novembro de 2024 para as vagas do 7º, 8° e 9º ano.