Feevale realiza atendimento gratuito a MEIs em Campo Bom

A Universidade Feevale, por meio do projeto social Sustentabilidade Econômica e Financeira, e a Prefeitura de Campo Bom promovem a atividade Sala do Empreendedor, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento dos negócios campo-bonenses e estimular a geração de renda e emprego no município. A atividade é gratuita e busca orientar empreendedores e microempreendedores a regularizarem a situação fiscal e facilitar o acesso à informação para manter os negócios operantes. Os atendimentos acontecerão na próxima quarta-feira, 6, no andar térreo da Prefeitura (Av. Independência, 800 - Centro Histórico), das 13h30min às 17h. Não é necessário se inscrever previamente. Mais informações podem ser obtidas pelo email [email protected] ou pelos telefones (51) 3598-8637 e (51) 99274-9860.