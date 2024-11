São Leopoldo recebe recursos para Aluguel Social

São Leopoldo foi uma das nove cidades contempladas com recursos do quinto lote do Governo Estadual para beneficiar as famílias do Aluguel Social, atingidas pela enchente de maio de 2024. O anúncio feito na segunda-feira (28), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), autorizado pela Portaria 138/2024, destinou R$ 4.507.200,00 para beneficiar os nove municípios.

O valor destinado pelo Estado equivale ao montante de R$ 400 por família, no qual o município subsidiará os outros 50% do valor para inteirar o aluguel de R$ 881,82. A prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), trabalha para agilizar o Projeto de Lei (PL) que oficializa a contrapartida do município para contemplar as famílias do segundo lote do Aluguel Social-Calamidade. A estimativa é que ainda no mês de novembro seja divulgada a lista dos novos beneficiários do Aluguel Social-Calamidade nos canais oficiais da prefeitura de São Leopoldo.