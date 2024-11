Cras em São José do Hortêncio passa por reforma

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Novo Horizonte, em São José do Hortêncio, está passando por obras, com diversas mudanças em sua estrutura física, que deve estar disponível asos usuários no início do próximo ano, estima a prefeitura. O investimento realizado é de R$ 322.500,00, dos quais R$ 200 mil são provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Bibo Nunes (PL) e Liziane Bayer (PL), que providenciaram R$ 100 mil cada um. Outros R$ 50 mil são oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O restante, R$ 72,5 mil, vem da Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio. A empresa responsável pela obra é a Inter Construtora.