Caxias do Sul investe 25,35% da receita municipal em Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul apresentou na quarta-feira (30) o relatório de gestão referente ao segundo quadrimestre de 2024, durante audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

A titular da pasta, Daniele Meneguzzi, destacou que o Município segue realizando a aplicação de recursos em saúde acima do mínimo exigido, que é de 15%. No segundo quadrimestre foram aplicados 25,38% da receita municipal, o que representa cerca de R$ 250 milhões. Daniele também detalhou que, no comparativo entre receitas e despesas, a segunda maior fatia coube ao município, que cobriu 46% das despesas; o governo federal cobriu 49% e o estadual, 5%.

A produção realizada pela pasta no quadrimestre foi detalhada pela diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, que apontou que já no segundo quadrimestre a SMS se aproxima de alcançar grande parte das metas estabelecidas para de 2024. No entanto, ponderou que a falta de acesso a sistemas em maio, devido ao alagamento da Procergs, que tirou do ar alguns sistemas em Caxias, dificultou o abastecimento de informações, impactando na contabilização dos atendimentos, que prosseguiram normalmente.

Marguit destacou o número de hemocomponentes fornecidos pelo Hemocs (13.009), quase o dobro do quadrimestre anterior (7.059), para atestar o esforço realizado e o atendimento da comunidade ao pedido para dar suporte a hemocentros de demais regiões do Rio Grande do Sul. Também destacou o volume de medicamentos, fraldas e outros materiais fornecidos pela assistência farmacêutica, todos superiores ao quadrimestre anterior: entre os três itens, foram 23.932.811 itens distribuídos, 551 mil a mais do que no quadrimestre anterior. Outros serviços que obtiveram aumento expressivo foram as visitas de agentes comunitários de saúde (3,2 mil a mais), atendimentos do Consultório na Rua, que mais do que dobraram (de 2.004 para 4.291), entre outros.