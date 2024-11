Univates exibe curta sobre vulnerabilidade social

Na segunda-feira, dia 4 de novembro, às 19h10min, no auditório do Prédio 11, a Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do Grupo de Artes & Humanidades, promove uma atividade cultural voltada para a comunidade acadêmica e o público externo. O evento terá como foco a exibição do curta-metragem "Envergo, mas não quebro", dirigido por Tatiana Sager, seguido de um bate-papo com a cineasta, que compartilha seu olhar sobre temas de direitos humanos e marginalização social. A atividade, aberta à comunidade, é gratuita e será transmitida virtualmente. Interessados podem realizar sua inscrição pelo site da Univates.

"Envergo, mas não quebro" conta a história de Karol, uma mulher negra, transexual e periférica, que desde a infância lida com os impactos da violência sexual e policial. Enfrentando o preconceito e os desafios da vulnerabilidade social, Karol carrega o peso de uma vida repleta de dificuldades: órfã e moradora de rua, ela também convive com o HIV e a falta de apoio estatal. A narrativa traz uma perspectiva crua e impactante sobre a realidade de quem sobrevive à margem da sociedade, sem amparo e sem perspectivas para o futuro.

Formada em jornalismo, Tatiana Sager é conhecida por seu trabalho em temas de cunho social e por seu engajamento em questões ligadas aos direitos humanos. Sócia-diretora das produtoras Panda Filmes e Falange Produções, Tatiana dirigiu obras como o premiado documentário Central - O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil*, além da série documental Retratos do Cárcere.