Caxias do Sul realiza desassoreamento do Arroio Pinhal em Vila Cristina

A prefeitura de Caxias do Sul segue com o processo de desassoreamento do Arroio Pinhal, em Vila Cristina, localidade de Caxias do Sul.

Na quinta-feira (31), escavadeiras hidráulicas trabalham em um longo trecho do canal do arroio, movendo grande quantidade de material acumulado no leito do rio, especificamente a cerca de 300 metros de onde o arroio desemboca no Rio Caí.

Desde o início dos trabalhos, aproximadamente 2,5 quilômetros do leito do rio foram desobstruídos, abrangendo uma área que se estende desde o antigo frigorífico, nas margens da BR-116, até os fundos da empresa Têxtil Petenatti.

O subprefeito Carlos Ramon destaca os progressos realizados, mas pontua que ainda há muito a ser feito para sanar os danos causados pelas chuvas intensas de maio.

"Com o assoreamento, os arroios Pinhal e Belo mudaram seus cursos, devastando áreas extensas. Vai levar tempo para recuperarmos tudo", pondera Ramon. "Perdemos estradas, pontes e propriedades. Alguns moradores perderam hectares de terra para os arroios", lembra o subprefeito.

Além do desassoreamento do Pinhal, outras ações estão em andamento em Vila Cristina. As pedras removidas dos arroios estão sendo reutilizadas para reconstruir estradas danificadas na região, uma estratégia que, conforme explica Ramon, permite aproveitar os recursos já disponíveis.

"Estamos usando esse material para refazer as bases de muitas estradas destruídas aqui," afirma, mencionando a possibilidade de também utilizar o material na Estrada Municipal do Vinho. Essa proposta está sob avaliação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que analisa a viabilidade técnica para reforçar trechos da estrada danificados.