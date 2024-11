Bombeiros de Bom Princípio adquirem equipamentos com doação de R$ 15 milhões

Um montante de mais de R$ 15 milhões em doações possibilitou que os Bombeiros Voluntários de Bom Princípio, no Vale do Caí, adquirissem equipamentos para auxiliar a equipe na realização de resgates e salvamentos.

Os recursos utilizados para compra dos equipamentos são provenientes do Instituto Sicoob, por meio da campanha SOS Rio Grande do Sul, que recebeu mais de R$ 5,2 milhões em doações, além do aporte extra de R$ 10 milhões do Sicoob para auxiliar as vítimas das enchentes.

Entre os equipamentos, estão gerador de energia, motobombas, mangueiras, motor hidráulico, itens de treinamento para reanimação cardiopulmonar de bebês e adultos, coletes de treinamento em casos de engasgo, desfibrilador externo automático para treinamentos, máscaras pocket utilizadas para ventilação manual, conjuntos imobilizadores de cabeça e oxímetros para aferição de oxigenação sanguínea e batimentos cardíacos.

"Esses equipamentos nos permitem mais agilidade e praticidade no atendimento. Beneficiam toda a comunidade que conta com o trabalho dos bombeiros, é um investimento que retorna à população. Quando se trata de vidas, qualquer segundo faz diferença", ressalta Guilherme Eckstein, presidente da associação responsável pela atividade dos voluntários.

A corporação conta com 24 profissionais, entre efetivos, voluntários e estagiários, para o atendimento à comunidade do Vale do Caí. "Procuramos o Sicoob que, prontamente, nos estendeu a mão. Além de qualificar e agilizar o trabalho, essas doações também mexem com o emocional dos nossos profissionais, é algo que serve inclusive de motivação para melhorias contínuas", afirmou o comandante da corporação, Juliano Diego Maldaner.

No período das cheias que assolaram o RS, a corporação realizou mais de 250 resgates, apesar dos alertas emitidos, principalmente em localidades próximas ao Rio Caí. "Foi algo extremamente desafiador, que jamais poderíamos imaginar. Toda e qualquer estrutura que tivéssemos não seria suficiente para atender a demanda daquele momento", recorda o comandante.