Lajeado recebe feira Expovale + Construmóbil na próxima semana

Com o mote de "feira da reconstrução", Lajeado recebe, a partir da próxima quinta-feira (7) a 23ª edição da Expovale e 11ª edição da Construmóbil, que será realizada no Parque do Imigrante. Com o tema "Caminhos para o futuro", o encontro é o primeiro grande evento regional depois da catástrofe climática que atingiu o Vale do Taquari em maio deste ano.

Em visita de divulgação à redação do Jornal Cidades, em Porto Alegre, o empresário Daniel Bergesch, que coordena a Expovale, contou que 100% dos espaços de exposição da feira já foram vendidos. "É um evento multissetorial, em que toda a cadeia produtiva do Vale do Taquari se envolve, em uma verdadeira força tarefa", contou. Ele veio acompanhado das soberanas do evento, a rainha Tainá Carvalho, e as princesas Vanessa Fell e Kailani Barbieri, e de Ana Costa, integrante da comissão organizadora. O evento ocorre entre os dias 7 e 10 de novembro, e 13 a 17 de novembro.

Segundo Bergesch, a Expovale Construmóbil reúne mais de 400 expositores de 22 cidades do Vale do Taquari, que apresentam uma grande variedade de produtos e serviços, que vão desde itens de agroindústrias familiares a veículos como tratores, caminhões e automóveis. Reunem-se no Parque do Imigrante instituições financeiras e de ensino, imobiliárias, construtoras e indústrias da região, e a exposição de itens de artesanato, bem-estar e saúde, esporte e lazer, mobiliário, decoração, entre outros. O objetivo da organização é ultrapassar os números de 2022, quando foi registrado um público de mais de 102 mil pessoas, que efetuaram R$ 98 milhões em negócios realizados e mais R$ 150 milhões em negócios prospectados.

Outro destaque citado pela organização é a Avenida do Turismo, que será montada pela segunda vez no evento, com o objetivo de evidenciar o que a região tem e suas novidades para os visitantes. A estrutura ficará entre os pavilhões 1 e 4 do Parque do Imigrante. Com localização privilegiada, a atração fará o acolhimento do público que acessar o evento pela Portaria B.

O espaço será composto por seis cenários, sendo o primeiro deles reproduzindo a cultura açoriana. Na sequência, uma representação dos colonos terá como destaque esculturas de uma junta de bois em tamanho real, seguido por um cenário que destaca os moinhos típicos da região com colonização italiana. Logo após, será a vez das cachoeiras, que ganharão um cenário construído com materiais que reproduzem rochas, plantas, lago artificial e um balanço, onde as pessoas poderão se sentar e fazer fotos.

O destaque para a cultura alemã estará visível num pórtico, o qual dá passagem para a parte coberta da Avenida do Turismo. Dentro dela ainda ficará um espaço instagramável do Cristo Protetor, além dos palcos institucionais e de apresentações que serão ocupados pelos 22 municípios inscritos.

Igualmente, para marcar a celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, a feira terá um dia dedicado ao marco histórico. Com uma programação cultural especial no dia 15 de novembro, será oferecer ido ingresso gratuito até as 18h desse dia para quem for vestido com traje típico.

Para isso, é necessário se identificar em uma das bilheterias do Parque do Imigrante com a vestimenta completa, que será considerada chapéu ou tiara; blusa; vestido, saia e corpete ou knicker; meias compridas ou polainas; sapatos, sapatilhas, coturnos ou tênis para as mulheres; e chapéu; camisa; knicker, calça e suspensório; meias compridas ou polainas; sapatos, coturnos ou tênis para os homens. As atrações iniciam às 14h no Pavilhão de Shows, onde ocorrerão as apresentações dos grupos de danças folclóricas alemãs dos municípios de Estrela, Colinas, Mato Leitão e Santa Clara do Sul.

Além disso, o evento contará com mais de 30 atrações artísticas confirmadas, com grupos regionais de música e nomes nacionais como Chimarruts, Família Lima, entre outros.

Até 6 de novembro, os ingressos serão comercializados antecipadamente nos sites expovale.org.br e construmobil.com.br por R$ 13. No local, a entrada é R$ 15 inteira e R$ 7,50 meia. Crianças até 10 anos não pagam. Alguns dias e horários também terão entrada gratuita, como o dia 7 (com a doação de 1kg de alimento não perecível), e os dias 8, 13 e 14 até às 17h.