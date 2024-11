Parceria com universidade austríaca estudará reconstrução do Vale do Taquari

O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - Semeia Emau da Universidade do Vale do Taquari - Univates realizou, entre 2023 e 2024, uma série de ações voltadas às inundações ocorridas no Vale do Taquari e no Estado do Rio Grande do Sul. Destaca-se o trabalho de mapeamento de conjuntos de habitações atingidas nas cidades em situação de calamidade no Estado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).

Este trabalho coletivo, encerrado em outubro, reuniu mais de 40 profissionais, permitiu um conhecimento amplo e uma imersão no diagnóstico do que ocorreu nas cidades e como se deu a devastação causada por inundações ou deslizamentos, especialmente na região do Vale do Taquari.

A tragédia ocorrida no Sul do Brasil teve um grande impacto nas habitações e às famílias afetadas, o que alcançou repercussão internacional. A partir disso, a Universidade Técnica de Viena, na Áustria, realizou contato com a equipe do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo para conhecer mais sobre as ações realizadas e os desafios futuros na etapa de reconstrução das cidades.

O professor responsável pela turma de Design Studio na Universidade de Viena, Markus Tomaselli, propôs como desafio de projeto aos estudantes realizar o trabalho do semestre tendo como foco cidades atingidas no Rio Grande do Sul. Apresentou a possibilidade parceria com o Emau, que realizou um amplo trabalho nas cheias de 2023 e 2024, para que os estudantes de Viena pudessem conhecer melhor o contexto da região e de fato propor ideias mais coerentes com a realidade.

Dessa forma, a equipe do Emau reuniu alguns estudantes voluntários para participar de uma sequência de aulas planejadas de forma integrada entre as universidades. As aulas ocorrem às segundas de manhã - horário no Brasil - de forma virtual e em inglês. O convênio está sendo assessorado pelo setor de Relações Internacionais da Univates.

Até o momento. ocorreram três encontros, nos quais a professora Jamile Weizenmann e a arquiteta e urbanista Bruna Zanoni Ruthner, que atua na equipe técnica dos Planos Diretores na Univates, apresentaram os trabalhos já realizados pelo Emau ao longo dos anos e desastres enfrentados, além de contextualizar o histórico e particularidades da nossa região.

Os estudantes estão na fase de escolha da cidade foco para proposição de ideias que têm como objetivo pensar o desenvolvimento urbano frente à crise climática. Bruna Zanoni Ruthner destaca que esta ação "é uma ótima oportunidade de troca entre agentes em diferentes contextos, mas que apresentam similaridades, uma vez que Viena também possui um histórico de enfrentamento a inundações. Dessa forma, se qualifica o processo de planejamento urbano regional, desenvolvendo propostas a partir de leituras diversas do território".

Para a professora Jamile Weizenmann, coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, esta é uma oportunidade ímpar de promover a internacionalização no curso por meio da troca de ideias e saberes entre estudantes, docentes e voluntários, proporcionando a interação de diferentes culturas e formas de pensar a arquitetura e urbanismo.

O próximo encontro ocorrerá no mês de novembro e os estudantes interessados em participar podem contatar o e-mail [email protected]

Viena também passou por inúmeras cheias, inclusive no mês de setembro de 2024. quando foi afetada pela tempestade Boris. Em apenas cinco dias, caiu duas a cinco vezes mais chuva na capital e em outras regiões da Áustria do que toda a média mensal de setembro. As grandes cheias ocorridas indicam que as diversas estratégias de proteção adotadas por Viena - e pela Áustria como um todo - demonstraram sua eficácia, oferecendo lições para outros lugares que enfrentam cada vez mais as condições climáticas extremas.