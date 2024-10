Prefeitura de Esteio assina ordem de início para três obras em setores da saúde e da educação municipal

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal assinou nesta quarta-feira (30), as autorizações para início das obras de uma nova sede para o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Cerpics) e para as revitalizações e ampliações do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Érico Veríssimo.

Os três projetos serão executados pela Construtora Animo, empresa com sede em Campo Bom que venceu os processos de licitação. Somados, serão investidos mais de R$ 2,17 milhões nas três obras, que devem começar em breve.

A nova sede do Cerpics, que será construída junto ao Parque Galvany Guedes, no bairro Jardim Planalto. Somando um prédio, que será reformado, com novas edificações. Serão investidos no projeto pouco mais de R$ 1 milhão.

No CEU, serão feitas troca de piso e esquadrias e reformas da quadra poliesportiva, pista de skate e playground. Já na escola do bairro São José receberá intervenções para recuperação de pisos externos, em concreto, nas partes cobertas, e com blocos nas partes descobertas; revitalização de pisos da quadra poliesportivas, dentre outras melhorias.