Cursos da área da saúde na Furg em Santo Antônio da Patrulha terão novo capítulo

A cidade de Santo Antônio da Patrulha recebeu uma comitiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) em mais uma etapa do processo de implantação dos cursos de medicina e enfermagem no campus da universidade na cidade do Litoral Norte. O prefeito Rodrigo Massulo recebeu os visitantes em seu gabinete para discutir o tema.

"A vinda desta comitiva demonstra que a discussão sobre o projeto está avançando. A implantação destes cursos beneficia não apenas nosso município, mas também as regiões do Litoral Norte, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Tenho certeza que, com essa visita, foi dado mais um passo fundamental rumo à concretização deste sonho", destacou.

O diretor da Faculdade de Medicina, Cláudio Moss da Silva, liderou a comitiva O próximo passo para a viabilização é a apresentação de um projeto de ampliação do campus para a bancada gaúcha na Câmara Federal e no Senado. O encontro acontece no dia 4 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado.

Acompanhada do secretário municipal da Saúde, Toninho Selistre, e do diretor do Campus de Santo Antônio da Patrulha, Antônio Valente, a comitiva ainda visitou o Polo Universitário, o Posto de Saúde Central, o Hospital Santo Antônio e o Serviço de Saúde Mental. "Desde que apresentamos este projeto na Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, acreditamos que seremos bem sucedidos. Nossa região precisa ampliar o ensino na área de saúde pública para qualificar e ampliar os atendimentos", salientou Toninho.